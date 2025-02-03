За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 19 пожаров. Оперативными данными поделилось краевое МЧС. В Ачинске на улице Сурикова произошло возгорание в нежилом здании на площади 60 квадратов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
В Балахте на улице Комарова горел одноэтажный жилой дом на площади 35 квадратных метров. Предварительной причиной считается поджог.
В деревне Малая Камарчага Манского района горел мусор на территории жилой зоны. Площадь пожара — четыре квадрата. К счастью, никто из людей не пострадал.
Всего же за прошедшую неделю в крае потушили 109 пожаров и спасли девять человек. Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнём. Таких случаев было 35.