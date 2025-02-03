Два человека погибли и 20 пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и районе за неделю, с 27 января по 2 февраля 2025, произошло 13 аварий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, травмы получили 18 взрослых и двое детей.
— Инспекторы зафиксировали три наезда на пешеходов, девять столкновений авто и один съезд с дороги, — уточнили в ведомстве.
Всего за минувшую неделю произошло 164 автоаварии, в них повреждено 317 транспортных средств. В Госавтоинспекции напомнили о важности правил дорожного движения. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшное ДТП произошло на трассе в Кабанском районе Бурятии. На 334 километре трассы «Иркутск — Улан-Удэ — Чита» столкнулись японская иномарка «Тойота Алекс» и грузовое авто «Ситрак». В аварии погибла 42-летняя женщина, еще двум людям понадобилась помощь медиков.