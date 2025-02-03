Два человека погибли и 20 пострадали в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и районе за неделю, с 27 января по 2 февраля 2025, произошло 13 аварий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, травмы получили 18 взрослых и двое детей.