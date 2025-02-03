Эвакуированная из Суджанского района провела в подвале более пяти месяцев

Женщина также выразила беспокойство за своих детей, которые в момент начала вторжения находились в Судже. К счастью, им удалось уехать, и сейчас они живут в Курске, где сняли квартиры и продолжают учёбу в школе. Она отметила, что дочери смогли устроиться на работу, и теперь семья постепенно восстанавливает свою жизнь после пережитых трудностей.