Эвакуированная из Суджанского района провела в подвале более пяти месяцев

Жительница села Николаева-Дарьина, эвакуированная из Курска, поделилась своей историей о том, как почти пять месяцев провела в подвале своего дома. Об этом пишет ТАСС.
С момента начала конфликта в августе 2024 года и до эвакуации, она и еще семь человек укрывались от обстрелов, полагаясь на запасы картошки и воду из колодца, расположенного неподалеку. В момент эвакуации женщина получила ранения и сейчас проходит лечение в больнице Курска.
Во время визита в больницу врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, она рассказала о том, как сложно было покинуть подвал. Эвакуация стала возможной только после освобождения села российскими вооруженными силами. Сначала их доставили в Обуховку, где военные обеспечили их одеждой, а затем перевезли в Коренево, а оттуда — в Рыльск и Курск.
Женщина также выразила беспокойство за своих детей, которые в момент начала вторжения находились в Судже. К счастью, им удалось уехать, и сейчас они живут в Курске, где сняли квартиры и продолжают учёбу в школе. Она отметила, что дочери смогли устроиться на работу, и теперь семья постепенно восстанавливает свою жизнь после пережитых трудностей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Украины нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже под Курском. Ракеты были запущены боевиками из Сумской области Украины.