В Иркутске задержали предполагаемого пособника телефонных аферистов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, одной из пострадавших оказалась 84-летняя жительница столицы Приангарья. Вечером на ее телефон поступил звонок якобы от дочери. Собеседница плачущим голосом рассказала о том, что ее сбила машина, и ее везут на операцию. После к диалогу подключился лжеследователь, который пояснил, что в ДТП пострадали «влиятельные люди».