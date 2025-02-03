В Иркутске задержали предполагаемого пособника телефонных аферистов

В Иркутске полицейские задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников, укравших у четырех местных жителей более полумиллиона рублей. По сведениям правоохранителей, мужчина помогал аферистам работать по схеме «родственник попал в беду», пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, одной из пострадавших оказалась 84-летняя жительница столицы Приангарья. Вечером на ее телефон поступил звонок якобы от дочери. Собеседница плачущим голосом рассказала о том, что ее сбила машина, и ее везут на операцию. После к диалогу подключился лжеследователь, который пояснил, что в ДТП пострадали «влиятельные люди».
Для решения проблемы мошенник попросил заплатить 2,5 млн рублей. Такой суммы у пожилой женщины не оказалось, тогда аферист убедил собрать все свои накопления.
Заявительница завернула 152 тысячи рублей в пакет с полотенцами и вещами, якобы необходимыми пострадавшей родственнице, а затем передала сумку таксисту, который доставил посылку пособнику аферистов. Таким же методом обманули еще троих жителей Иркутска. Суммарно они лишились 410 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность предполагаемого соучастника преступления и задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний иркутянин, который перечислял полученные деньги на счета преступников.
Мужчина пояснил, что предложение о заработке он нашел в мессенджере, после чего отправил куратору фотографии своих документов и получил инструкцию. За каждую отправленную сумму он получал от 10 до 12 процентов.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято правовое решение.