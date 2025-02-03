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Поздно ночью постучали в дверь: в Озерске грабители ворвались в квартиру, одна из их жертв в реанимации

В Озерске грабители ночью ворвались в квартиру и избили двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В Озерске два человека пострадали от нападения грабителей.

Инцидент произошел поздно ночью. 53-летний горожанин был в своей квартире в компании приятеля, когда в дверь постучали. Оказалось, пришел молодой знакомый хозяина.

Ничего не подозревая, озерчанин отпер дверь. Но вместе со знакомым в квартиру ворвался еще один мужчина. Вдвоем ночные визитеры принялись колотить хозяина и гостя. Они забрали мобильные телефоны и все нашедшиеся наличные — около 100 тыс. рублей, а затем сбежали.

Полицию вызвала соседка — женщину встревожил шум среди ночи. Примчавшиеся на место происшествия сотрудники МВД обнаружили, что хозяин квартиры сильно избит, а гость и вовсе без сознания.

— Из-за полученных травм одного из потерпевших, 1978 года рождения, доставили в реанимацию, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Налетчиков удалось найти. Это жители Озерска 24 и 28 лет. У обоих уже есть судимости. Похищенные телефоны и деньги полицейские изъяли, в отношении драчунов возбудили уголовное дело о разбое.