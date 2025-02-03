Поздно ночью постучали в дверь: в Озерске грабители ворвались в квартиру, одна из их жертв в реанимации

Ничего не подозревая, озерчанин отпер дверь. Но вместе со знакомым в квартиру ворвался еще один мужчина. Вдвоем ночные визитеры принялись колотить хозяина и гостя. Они забрали мобильные телефоны и все нашедшиеся наличные — около 100 тыс. рублей, а затем сбежали.