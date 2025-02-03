Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы в Пермском крае

Смертельная авария произошла в Верещагинском округе.

Источник: РИА "Новости"

Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы на трассе в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».

Речь идёт о смертельном ДТП под Верещагино, которое произошло 31 января. На трассе грузовик с прицепом занесло, после чего он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2199», в котором находилась семья. За рулём был 27-летний мужчина, на пассажирском сидении рядом — его 25-летняя жена, а на заднем сидении — двое детей. Молодые супруги погибли на месте ДТП, дети выжили, но им потребовалась госпитализация.

По данным «КП-Пермь», погибшие в аварии — Людмила и Владимир Кайгородовы. Об этом изданию рассказали родственники семьи. Трагедия произошла незадолго до годовщины свадьбы молодых супругов. Они должны были отметить день рождения своей семьи 14 февраля — пять лет брака.

Родные говорят, что Людмила и Владимир были душой компании, а дома у них всегда была добрая атмосфера. Супруги работали на агропромышленном предприятии. Мужчина был водителем, а его жена — юристом.

Напомним, полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Верещагинском округе.