Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы в Пермском крае

Речь идёт о смертельном ДТП под Верещагино, которое произошло 31 января. На трассе грузовик с прицепом занесло, после чего он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2199», в котором находилась семья. За рулём был 27-летний мужчина, на пассажирском сидении рядом — его 25-летняя жена, а на заднем сидении — двое детей. Молодые супруги погибли на месте ДТП, дети выжили, но им потребовалась госпитализация.