Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы в Пермском крае

Молодая семья разбилась в ДТП накануне годовщины свадьбы на трассе в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».
Речь идёт о смертельном ДТП под Верещагино, которое произошло 31 января. На трассе грузовик с прицепом занесло, после чего он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2199», в котором находилась семья. За рулём был 27-летний мужчина, на пассажирском сидении рядом — его 25-летняя жена, а на заднем сидении — двое детей. Молодые супруги погибли на месте ДТП, дети выжили, но им потребовалась госпитализация.
По данным «КП-Пермь», погибшие в аварии — Людмила и Владимир Кайгородовы. Об этом изданию рассказали родственники семьи. Трагедия произошла незадолго до годовщины свадьбы молодых супругов. Они должны были отметить день рождения своей семьи 14 февраля — пять лет брака.
Родные говорят, что Людмила и Владимир были душой компании, а дома у них всегда была добрая атмосфера. Супруги работали на агропромышленном предприятии. Мужчина был водителем, а его жена — юристом.
Напомним, полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Верещагинском округе.