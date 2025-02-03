Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области из-за БПЛА возникли возгорания на территории НПЗ

В электросети наблюдались кратковременные перепады напряжения.

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Локальные возгорания возникли на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Возгорания удалось локализовать.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Кроме того, по данным главы региона, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Энергоснабжение Волгограда и прилегающих муниципалитетов осуществляется в полном объеме.