В Волгоградской области из-за БПЛА возникли возгорания на территории НПЗ

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Локальные возгорания возникли на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Возгорания удалось локализовать.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», — передает слова губернатора пресс-служба правительства.
Кроме того, по данным главы региона, наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети. Энергоснабжение Волгограда и прилегающих муниципалитетов осуществляется в полном объеме.