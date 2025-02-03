В Омске росгвардейцы спасли женщину от смерти от обморожения

Информацию о том, что возле одного из магазинов в сугробе лежит женщина, патруль получил от дежурного. На месте патруль обнаружил 51-летнюю омичку, которая заблудилась и получила обморожение. Сотрудники Росгвардии обогрели ее в автомобиле и вызвали скорую помощь, так как женщина нуждалась в помощи медиков. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ее в городскую больницу.