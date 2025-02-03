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В Омске росгвардейцы спасли женщину от смерти от обморожения

Омичка заблудилась на улице.

Источник: Аргументы и факты

Патруль Росгвардии в Омске спас омичку, которая получила обморожение. Мужчины дежурили, когда обнаружили 51-летнюю женщину с признаками обморожения.

Информацию о том, что возле одного из магазинов в сугробе лежит женщина, патруль получил от дежурного. На месте патруль обнаружил 51-летнюю омичку, которая заблудилась и получила обморожение. Сотрудники Росгвардии обогрели ее в автомобиле и вызвали скорую помощь, так как женщина нуждалась в помощи медиков. Приехавшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ее в городскую больницу.

Ранее мы писали, что росгвардейцы вернули потерявшегося ребёнка родне.

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