Новосибирец вызвал спасателей к экс-супруге из-за ложного сообщения о суициде

Ночью в Новосибирске мужчина, находящийся за границей, позвонил в МАСС и сообщил, что его бывшая жена пытается свести счёты с жизнью.
Спасатели немедленно выехали на место происшествия, в то время как диспетчер пытался связаться с женщиной.
После нескольких попыток дозвониться женщина ответила на звонок, и она с удивлением объяснила, что отдыхает в гостях и уходить из жизни не планирует. По её словам, экс-супруг просто пытается привлечь к себе внимание.
Спасатели отметили, что не смогли выяснить, кто из них говорит правду, и призвали граждан не вовлекать экстренные службы в личные конфликты. Такие ложные вызовы отвлекают специалистов от реальной помощи тем, кто действительно в ней нуждается.