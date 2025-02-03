Омская пенсионерка рассказала историю выдачи 4 миллионов мошенникам

«Женщине объяснили, что сохранность её средств обеспечит “безопасный счёт”. Далее все её действия стали проходить под контролем правоохранителя. Снятые в банкомате сбережения — 755 тысяч рублей — пенсионерка отправила на продиктованные счета. Кроме того, каким-то образом собеседник убедил женщину продать 2-комнатную квартиру, якобы только такие действия могут спасти ее недвижимое имущество. Бояться не надо, заверил куратор, сделку, она с легкостью сможет признать недействительной», — передает ведомство.