Пожарные спасли 20 куриц и одну козу из сарая в Новосибирской области

В Новосибирской области пожарные спасли из огня 21 животное на садовом участке. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар случился в селе Новолуговое 2 февраля: загорелись садовый дом и надворные постройки в садовом обществе «Лада-2».
Хозяева были на месте вызова, они не пострадали. В сарае находились курицы и коза. Пожарные ПСЧ № 7 вывели животных на свежий воздух.
Также эвакуировали углекислотный баллон из гаража для предотвращения большего ущерба. Огонь чуть больше часа тушили 16 пожарных и 4 единицы техники. Возгорание повредило садовый дом, гараж, баню и незначительную часть соседней постройки.