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Пожарные спасли 20 куриц и одну козу из сарая в Новосибирской области

Участок с животными загорелся в селе Новолуговое.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирской области пожарные спасли из огня 21 животное на садовом участке. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар случился в селе Новолуговое 2 февраля: загорелись садовый дом и надворные постройки в садовом обществе «Лада-2».

Хозяева были на месте вызова, они не пострадали. В сарае находились курицы и коза. Пожарные ПСЧ № 7 вывели животных на свежий воздух.

Также эвакуировали углекислотный баллон из гаража для предотвращения большего ущерба. Огонь чуть больше часа тушили 16 пожарных и 4 единицы техники. Возгорание повредило садовый дом, гараж, баню и незначительную часть соседней постройки.

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