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Росгвардейцы нашли в сугробе омичку и спасли ее от обморожения

51-летняя женщина потерялась и замерзала на улице.

Источник: Комсомольская правда

Омские росгвардейцы Андрей Кряквин и Сергей Вераховский спасли от обморожения женщину, которая потерялась на Левобережье. Омичка несколько часов блуждала по улицам.

Патруль обнаружил 51-летнюю женщину лежащей в сугробе без сил. Она рассказала, что не знает дорогу домой и очень замерзла.

Росгвардейцы обогрели пострадавшую в служебном автомобиле и вызвали скорую медицинскую помощь. Медики госпитализировали женщину для лечения от признаков обморожения.

Ранее мы рассказывали, что под Омском на пожаре погиб инвалид 1 группы.