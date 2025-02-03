Росгвардейцы нашли в сугробе омичку и спасли ее от обморожения

Омские росгвардейцы Андрей Кряквин и Сергей Вераховский спасли от обморожения женщину, которая потерялась на Левобережье. Омичка несколько часов блуждала по улицам.
Патруль обнаружил 51-летнюю женщину лежащей в сугробе без сил. Она рассказала, что не знает дорогу домой и очень замерзла.
Росгвардейцы обогрели пострадавшую в служебном автомобиле и вызвали скорую медицинскую помощь. Медики госпитализировали женщину для лечения от признаков обморожения.
Ранее мы рассказывали, что под Омском на пожаре погиб инвалид 1 группы.