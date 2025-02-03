Двойное убийство раскрыли в Казахстане спустя 25 лет

Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемых. В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору.