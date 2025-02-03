Кислородный баллон взорвался под Жлобином — три человека погибли

Взрыв произошел во дворе дачного дома в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района.
Как проинформировали в СК, в результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его супругу и шестилетнего сына в тяжелом состоянии госпитализировали.
Всего в семье было четверо детей, но еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.
Следователи работали на месте происшествия и провели осмотр вместе с экспертами, сотрудниками криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту.