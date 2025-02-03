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Кислородный баллон взорвался под Жлобином — три человека погибли

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Три человека погибли предположительно из-за взрыва кислородного баллона во дворе частного дома в Гомельской области, еще двое пострадали, сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Взрыв произошел во дворе дачного дома в воскресенье вечером в деревне Луговая Вирня Жлобинского района.

Как проинформировали в СК, в результате происшествия погибли 35-летний мужчина и двое детей в возрасте одного года и трех лет. Его супругу и шестилетнего сына в тяжелом состоянии госпитализировали.

Всего в семье было четверо детей, но еще один ребенок в момент взрыва находился в Жлобине.

Следователи работали на месте происшествия и провели осмотр вместе с экспертами, сотрудниками криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено установлению причин и условий, приведших к инциденту.

добавили в СК
СК