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Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Генпрокуратура Казахстана экстрадировала из Кыргызстана организатора финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan.

Источник: Sputnik.kz

Его привлекут к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы.

Участники этой группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду «QI-Trade» и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге. Часть участников преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.

сообщила Генпрокуратура

Он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой, будет возвращен в Кыргызстан.

Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

отметили в Генпрокуратуре