Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан

Участники этой группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду «QI-Trade» и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тыс. вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге. Часть участников преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, а фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.