Во Владивостоке на Маковского в ДТП погиб водитель Тoyota Carina ED

Во Владивостоке на Маковского в ДТП погиб водитель Toyota Carina ED. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.
Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 3 февраля в 03:50. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и «скорая».
Как установили правоохранители, водитель Toyota Carina ED двигался по улице Маковского в направлении улицы Шишкина. В какой-то момент он потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в опору освещения.
В результате аварии 26-летний водитель получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По данным полиции, погибший имел 9-летний стаж вождения. Правил дорожного движения не нарушал — в 2024—2025 годах к административной ответственности его не привлекали.
Предварительно, авария произошла из-за нарушения скоростного режима.
В полиции также отметили, что замечаний к дорожному покрытию нет — асфальт сухой и без видимых повреждений.