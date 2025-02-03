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Во Владивостоке на Маковского в ДТП погиб водитель Тoyota Carina ED

26-летний мужчина получил смертельные травмы.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на Маковского в ДТП погиб водитель Toyota Carina ED. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на полицию Приморья.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 3 февраля в 03:50. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и «скорая».

Как установили правоохранители, водитель Toyota Carina ED двигался по улице Маковского в направлении улицы Шишкина. В какой-то момент он потерял контроль над управлением автомобиля и врезался в опору освещения.

В результате аварии 26-летний водитель получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данным полиции, погибший имел 9-летний стаж вождения. Правил дорожного движения не нарушал — в 2024—2025 годах к административной ответственности его не привлекали.

Предварительно, авария произошла из-за нарушения скоростного режима.

В полиции также отметили, что замечаний к дорожному покрытию нет — асфальт сухой и без видимых повреждений.