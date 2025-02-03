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Дело основателя петербургского автодилера «Рольф» Сергея Петрова дошло до суда

Дело основателя петербургского автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы РФ Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд рублей, дошло до суда.

Источник: Коммерсантъ

Об этом стало известно «Ъ».

Изначально предполагалось, что процесс пройдет заочно, однако Черемушкинский суд города Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу.

Первое заседание прошло в отсутствие подсудимых, находящихся в данный момент за пределами территории РФ.

Ранее «Ъ» писал, что в конце сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о выведении активов автодилера «Рольф» из-под временного управления Росимущества. Решение было принято в связи с приобретением активов компании главой Международной ассоциации бокса (IBA) предпринимателем Умаром Кремлевым.