Дело основателя петербургского автодилера «Рольф» Сергея Петрова дошло до суда

Изначально предполагалось, что процесс пройдет заочно, однако Черемушкинский суд города Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу.