Аэропорты Татарстана работают в штатном режиме

Напомним, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщает Росавиация, в период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Казань.
В аэропортах Казани и Нижнекамска в 07.00 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
Напомним, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщает Росавиация, в период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Казань.