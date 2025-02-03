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Аэропорты Татарстана работают в штатном режиме

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 07.00 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Росавиация, в период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Казань.