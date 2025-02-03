Пожар произошел в доме многодетной семьи в Арзамасе, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Пожар произошел в квартире в частном доме на улице Октябрьской. В тот момент семьи, матери и пятерых детей, не было дома.
В итоге спасатели потушили огонь на площади 60 квадратных метров.
«На этот раз обошлось без пострадавших, но конец мог бы оказаться трагичным, ведь ранее семья отказалась от установки пожарного извещателя», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорание стала неисправность электропроводки.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что пустующий дом загорелся ночью на улице Дружбы в Нижнем Новгороде.