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Пожар произошел в доме многодетной семьи в Арзамасе

Пожар произошел в квартире в частном доме на улице Октябрьской.

Источник: МЧС РФ

Пожар произошел в доме многодетной семьи в Арзамасе, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пожар произошел в квартире в частном доме на улице Октябрьской. В тот момент семьи, матери и пятерых детей, не было дома.

В итоге спасатели потушили огонь на площади 60 квадратных метров.

«На этот раз обошлось без пострадавших, но конец мог бы оказаться трагичным, ведь ранее семья отказалась от установки пожарного извещателя», — добавили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорание стала неисправность электропроводки.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что пустующий дом загорелся ночью на улице Дружбы в Нижнем Новгороде.

МЧС