Тольяттинца будут судить за изготовление и сбыт кастета

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело об изготовлении и сбыте холодного оружия.
По версии следствия, фигурант уголовного дела — 31-летний местный житель, в октябре 2024 года при помощи жестяной банки, фрагментов металла, формы из песка самодельным способом изготовил кастет, который в этот же день передал своему знакомому, который применил кастет в деле, причинив легкого вред здоровью человеку.
По заключению эксперта самодельный кастет по своей конструкции является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Мастеру-самодельщику может грозить до четырех лет колонии со штрафом до 80 000 рублей.