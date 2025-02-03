Тольяттинца будут судить за изготовление и сбыт кастета

По версии следствия, фигурант уголовного дела — 31-летний местный житель, в октябре 2024 года при помощи жестяной банки, фрагментов металла, формы из песка самодельным способом изготовил кастет, который в этот же день передал своему знакомому, который применил кастет в деле, причинив легкого вред здоровью человеку.