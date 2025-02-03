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Тольяттинца будут судить за изготовление и сбыт кастета

По заключению эксперта самодельный кастет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело об изготовлении и сбыте холодного оружия.

По версии следствия, фигурант уголовного дела — 31-летний местный житель, в октябре 2024 года при помощи жестяной банки, фрагментов металла, формы из песка самодельным способом изготовил кастет, который в этот же день передал своему знакомому, который применил кастет в деле, причинив легкого вред здоровью человеку.

По заключению эксперта самодельный кастет по своей конструкции является холодным оружием ударно-раздробляющего действия, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мастеру-самодельщику может грозить до четырех лет колонии со штрафом до 80 000 рублей.