На Среднем Урале потушили 15 пожаров

В Свердловской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров, 53% из которых случились в жилом секторе. 37% пожаров произошло из-за короткого замыкания электропроводки и аварийного режима работы электрооборудования, в 12% причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в свердловском МЧС.
Так, накануне в Алапаевске на улице Пушкина сгорела частная баня на площади 24 квадратных метра. Возгорание ликвидировано за 10 минут 11 спасателей на двух спецмашинах.
В селе Большебрусянское на улице Ленина горели надворные постройки на площади 12 квадратных метров, с огнем меньше 10 минут боролись 4 специалиста МЧС и 2 единицы техники.
В Верхней Салде на улице Металлургов горели частный жилой дом, баня и надворные постройки на площади 99 «квадратов». Пожар потушили за 35 минут 8 огнеборцев на двух спецмашинах.
В поселке Полеводство под Екатеринбургом на улице Векторная на площади 20 «квадратов» горел мусор в неэксплуатируемом здании. С огнем менее 20 минут боролись 9 спасателей и 2 единицы техники.