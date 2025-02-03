На Среднем Урале потушили 15 пожаров

В Свердловской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали 15 пожаров, 53% из которых случились в жилом секторе. 37% пожаров произошло из-за короткого замыкания электропроводки и аварийного режима работы электрооборудования, в 12% причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в свердловском МЧС.