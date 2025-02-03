Рискуя жизнью, огнеборцы спасли пять человек в Хабаровске: мужчине понадобилась госпитализация

Первые прибывшие на место огнеборцы обнаружили дым, идущий из окон подъезда с третьего этажа, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Спасатели тут же приступили к эвакуации людей. С помощью специального подъемника было спасено пять человек, в числе спасенных оказался ребенок. Одного мужчину госпитализировали.
Очаг пожара находился в кладовке, оборудованной на лестничной клетке на третьем этаже. Пожар локализовали и ликвидировали.
Для тушения пожара привлекались четыре единицы техники и 14 человек. Дознаватели МЧС России проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.