Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рискуя жизнью, огнеборцы спасли пять человек в Хабаровске: мужчине понадобилась госпитализация

3 февраля в Хабаровске в девятиэтажном жилом доме на улице Тихоокеанской вспыхнул огонь.

Первые прибывшие на место огнеборцы обнаружили дым, идущий из окон подъезда с третьего этажа, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели тут же приступили к эвакуации людей. С помощью специального подъемника было спасено пять человек, в числе спасенных оказался ребенок. Одного мужчину госпитализировали.

Очаг пожара находился в кладовке, оборудованной на лестничной клетке на третьем этаже. Пожар локализовали и ликвидировали.

Для тушения пожара привлекались четыре единицы техники и 14 человек. Дознаватели МЧС России проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

пожары