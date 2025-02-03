Под Кингисеппом более 13 человек пострадали в дорожной аварии

В результате этой аварии погибли два пассажира автобуса, ещё 13 человек доставили в больницы. Среди пострадавших был 11-летний подросток. Медики приняли его в тяжёлом состоянии, однако, как сообщает «Рен.тв», ребёнок очнулся в реанимации. Также телеканал опубликовал список пострадавших.