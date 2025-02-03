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Под Кингисеппом более 13 человек пострадали в дорожной аварии

В Ленобласти минувшей ночью снегоуборочный «Камаз» столкнулся с автобусом, двое человек погибли.

2 февраля на трассе «Нарва» по дороге в Ивангород районе 38-летний водитель снегоуборочной техники столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом Lux Express. По данным прокуратуры Ленобласти, в салоне находились 22 человека. За рулём был 49-летний водитель.

В результате этой аварии погибли два пассажира автобуса, ещё 13 человек доставили в больницы. Среди пострадавших был 11-летний подросток. Медики приняли его в тяжёлом состоянии, однако, как сообщает «Рен.тв», ребёнок очнулся в реанимации. Также телеканал опубликовал список пострадавших.

Ранее spb.aif.ru писал, что на пересечении Московского шоссе и Паровозной улицы в крупном ДТП погиб сотрудник полиции.