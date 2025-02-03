Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe, произошедшего 1 февраля на трассе «Курчум-Калжыр», сообщаем следующее. В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в медицинское учреждение.