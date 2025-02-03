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Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Четыре человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области, еще четверо пострадали.

Источник: oo_osa_semey

Это произошло 1 февраля в Курчумском районе на автотрассе «Курчум — Калжир».

Вот что сообщила полиция:

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe, произошедшего 1 февраля на трассе «Курчум-Калжыр», сообщаем следующее. В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в медицинское учреждение.

сообщили в департаменте полиции региона

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.