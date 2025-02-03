В Омске на пешеходном переходе черный «Митсубиси» сбил 18-летнего юношу

Молодой человек переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как выяснили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, 41-летний водитель «Митсубиси» не увидел переходившего по пешеходному переходу парня. Юношу госпитализировали с травмами в больницу.