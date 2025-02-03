В Омске на пешеходном переходе черный «Митсубиси» сбил 18-летнего юношу

18-летний юноша серьезно пострадал на пешеходном переходе в Ленинском округе Омска. ДТП произошло накануне, 2 февраля, в 21:10 в районе дома № 50 по улице 1-я Трамвайная.
Молодой человек переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как выяснили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, 41-летний водитель «Митсубиси» не увидел переходившего по пешеходному переходу парня. Юношу госпитализировали с травмами в больницу.
Ведется расследование происшествия.
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