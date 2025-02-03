Под Челябинском иномарка при обгоне насмерть сбила пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Копейске.
Все произошло утром 3 февраля у дома 22 по улице Культуры.
Предварительно известно, 44-летний водитель Volkswagen Touran при обгоне выехал на встречную полосу (маневр разрешен), где совершил наезд на пешехода, двигавшегося по краю проезжей части во встречном направлении.
В результате мужчина 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте.
Отмечается, что на погибшем была одежда темных тонов без световозвращающих элементов.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.