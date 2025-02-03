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В Ростовской области в ДТП пострадал водитель легковушки

Под Ростовом в аварии пострадал водитель «ВАЗ- 210740».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 2 февраля около 9 часов утра на трассе «Новочеркасск — Каменоломни» в Октябрьском районе.

По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ- 210740» выехал на встречную полосу дороги, где врезался в «Форд Фокус». От сильного удара транспортные средства отбросило в разные стороны.

Водитель автомобиля «ВАЗ- 210740» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.