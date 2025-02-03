В Ростовской области в ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 2 февраля около 9 часов утра на трассе «Новочеркасск — Каменоломни» в Октябрьском районе.
По предварительной информации ведомства, водитель за рулем автомобиля «ВАЗ- 210740» выехал на встречную полосу дороги, где врезался в «Форд Фокус». От сильного удара транспортные средства отбросило в разные стороны.
Водитель автомобиля «ВАЗ- 210740» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.