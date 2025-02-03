На Среднем Урале за сутки произошло 19 ЧП с восемью пострадавшими и погибшим

В Свердловской области за сутки 2 февраля сотрудники МЧС ликвидировали 15 пожаров, а также последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. В результате случившихся ЧП есть пострадавшие и погибший, сообщает Главное управление МЧС региона.
— Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали четыре раза. В результате ДТП пострадали восемь человек и погиб один человек. Специалистами МЧС спасены четыре человека, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Пострадавших в результате пожаров нет.
Сообщается, что восемь пожаров (53%) случилось в жилом секторе. Два пожара (12%) случились из-за неосторожного обращения с огнем, а еще пять (37%) — из-за короткого замыкания электропроводки и аварийного режима работы электрооборудования. Причины остальных инцидентов предстоит установить пожарным дознавателям.
Так, в Алапаевске на улице Пушкина на площади 24 квадратных метров сгорела баня. На сообщение о пожаре отреагировали 11 сотрудников МЧС и две единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось за 10 минут.
В Верхней Салде на улице Металлургов горели частный дом, баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 99 квадратных метров. Восемь специалистов на двух единицах техники потушили возгорание за девять минут.