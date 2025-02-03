На Среднем Урале за сутки произошло 19 ЧП с восемью пострадавшими и погибшим

— Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали четыре раза. В результате ДТП пострадали восемь человек и погиб один человек. Специалистами МЧС спасены четыре человека, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Пострадавших в результате пожаров нет.