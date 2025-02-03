Минздрав назвал точную причину гибели детей в Красной Сопке

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СК заявили, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. 34-летний глава семейства проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Следователи предъявили ему обвинение. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.