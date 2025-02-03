Участники ликвидации ЧС в Анапе возвели более 21 км защитного вала

Оперштаб Краснодарского края показал, как выглядит насыпной защитный вал, возведенный вдоль пляжей Анапы. К утру 2 февраля его протяженность составила 21,2 километра. Вал создали от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе. При этом в конце января его длина была около 7,5 километра.