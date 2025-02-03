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Участники ликвидации ЧС в Анапе возвели более 21 км защитного вала

Защитный вал вдоль пляжей Анапы показали с высоты птичьего полета.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Оперштаб Краснодарского края показал, как выглядит насыпной защитный вал, возведенный вдоль пляжей Анапы. К утру 2 февраля его протяженность составила 21,2 километра. Вал создали от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе. При этом в конце января его длина была около 7,5 километра.

«Работы ежедневно ведут сразу несколько бригад, постепенно соединяющих участки вала», — сообщили в региональном штабе.

Сооружение служит защитой от штормов. Он нужен, чтобы не допустить повторных выбросов нефтепродуктов на уже очищенный от мазута песок.

«Вал и ров сдержат нагонную волну. Если море вынесет еще нефтепродукты — их вберет в себя сеть», — рассказали в оперштабе Кубани.

Ранее сообщалось, что дайверы не нашли следов мазута на Большом Утрише в Анапе.

экология