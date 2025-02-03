Участники ликвидации ЧС в Анапе возвели более 21 км защитного вала

Оперштаб Краснодарского края показал, как выглядит насыпной защитный вал, возведенный вдоль пляжей Анапы. К утру 2 февраля его протяженность составила 21,2 километра. Вал создали от Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе. При этом в конце января его длина была около 7,5 километра.
«Работы ежедневно ведут сразу несколько бригад, постепенно соединяющих участки вала», — сообщили в региональном штабе.
Сооружение служит защитой от штормов. Он нужен, чтобы не допустить повторных выбросов нефтепродуктов на уже очищенный от мазута песок.
«Вал и ров сдержат нагонную волну. Если море вынесет еще нефтепродукты — их вберет в себя сеть», — рассказали в оперштабе Кубани.
Ранее сообщалось, что дайверы не нашли следов мазута на Большом Утрише в Анапе.