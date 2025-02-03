В Уфе дети взорвали самодельную гранату

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел днем 2 февраля. Местные жители отмечают, что взрыв был очень сильный — испугались не на шутку. Кто-то предположил, что это мощная петарда, другие заявили, что — самодельное взрывное устройство.
Уфимцы хотят, чтобы детей нашли стражи порядка и объяснили, что подобные выходки опасны как для их жизни, так и для окружающих.
«Башинформ» обратился за комментарием в МВД по РБ.
«В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирована вспышка и хлопок. На место была направлена следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы, с целью установления лиц, фигурирующих на видео, опубликованном в интернете», — сообщили в ведомстве.