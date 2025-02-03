В Уфе дети взорвали самодельную гранату

«В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирована вспышка и хлопок. На место была направлена следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции изучают видеоматериалы, с целью установления лиц, фигурирующих на видео, опубликованном в интернете», — сообщили в ведомстве.