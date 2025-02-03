До 5 лет тюрьмы грозит волжанину, сбившему насмерть женщину

Установлено, что утром 23 сентября 2024 года фигурант за рулем машины «Опель Вектра» двигался по проспекту Ленина в Волжском. На нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 26 водитель сбил женщину, переходившую проезжую часть.