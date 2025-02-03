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До 5 лет тюрьмы грозит волжанину, сбившему насмерть женщину

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Волжского.

Мужчину обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.

Установлено, что утром 23 сентября 2024 года фигурант за рулем машины «Опель Вектра» двигался по проспекту Ленина в Волжском. На нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 26 водитель сбил женщину, переходившую проезжую часть.

В результате ДТП 31-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Свою вину мужчина признал полностью.

После сбора необходимых доказательств, уголовное дело направлено в Волжский городской суд.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.