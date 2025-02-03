Молодого жителя Стерлитамака, подозреваемого в убийстве 22-летнего парня, заключили под стражу

Подозреваемого в убийстве молодого жителя башкирского города Стерлитамак арестовали. Об этом рассказала пресс-служба Стерлитамакского городского суда.
Трагедия случилась сегодня утром — 31 января. В 05:30 в дежурную часть МВД поступило сообщение из медицинского учреждения, о том, что во дворе жилого дома на улице Артема бригада скорой помощи обнаружила тело молодого человека с двумя колото-резаными ранами.
На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа. Эксперты-криминалисты изъяли все улики. На месте происшествия также был обнаружен нож.
Погибшим оказался 22-летний житель Стерлитамака. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого 19-летнего ранее несудимого жителя Стерлибашевского района.
Согласно предварительным данным, погибший в 04:00 в своей съемной квартире распивал спиртное со знакомой и друзьями. Он увидел, что девушке пишет агрессивные сообщения ее бывший, затем забрал телефон и стал обмениваться с ним оскорблениями. Была назначена встреча около дома на улице Артема. Там произошла драка, в результате которой 22-летний парень получил смертельное ранение ножом.
— После случившегося подозреваемый вместе со знакомыми скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции, — сообщает СК.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стерлитамакский городской суда постановил заключить подозреваемого под стражу.
— При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемого, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, — заявили в инстанции.
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