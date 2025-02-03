Молодого жителя Стерлитамака, подозреваемого в убийстве 22-летнего парня, заключили под стражу

Согласно предварительным данным, погибший в 04:00 в своей съемной квартире распивал спиртное со знакомой и друзьями. Он увидел, что девушке пишет агрессивные сообщения ее бывший, затем забрал телефон и стал обмениваться с ним оскорблениями. Была назначена встреча около дома на улице Артема. Там произошла драка, в результате которой 22-летний парень получил смертельное ранение ножом.