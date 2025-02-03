Упал металлический предмет: монтажник получил травму на работе в Приморье

Ранее «КП» писала о рабочем, который погиб на производстве из-за деревянных щепок, влетевших ему в ногу. Мастер участка, а также ответственный по обеспечению охраны труда в Лесозаводске допустили к работам на оборудовании станочника, не прошедшего инструктаж.