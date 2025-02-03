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Упал металлический предмет: монтажник получил травму на работе в Приморье

В Приморье произошло два несчастных случая на рабочих местах.
Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Приморье произошло два несчастных случая с сотрудниками компаний. Так, на 36-летнего монтажника технологического оборудования упал металлический предмет, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Мужчина получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Также 70-летний слесарь-электрик локомотиворемонтного завода упал во время выполнения рабочих задач и получил травму.

В расследовании этих происшествий примут участие представители профсоюзов региона.

Ранее «КП» писала о рабочем, который погиб на производстве из-за деревянных щепок, влетевших ему в ногу. Мастер участка, а также ответственный по обеспечению охраны труда в Лесозаводске допустили к работам на оборудовании станочника, не прошедшего инструктаж.

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