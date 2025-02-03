Упал металлический предмет: монтажник получил травму на работе в Приморье

За прошедшую неделю в Приморье произошло два несчастных случая с сотрудниками компаний. Так, на 36-летнего монтажника технологического оборудования упал металлический предмет, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Мужчина получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь. Также 70-летний слесарь-электрик локомотиворемонтного завода упал во время выполнения рабочих задач и получил травму.
В расследовании этих происшествий примут участие представители профсоюзов региона.
Ранее «КП» писала о рабочем, который погиб на производстве из-за деревянных щепок, влетевших ему в ногу. Мастер участка, а также ответственный по обеспечению охраны труда в Лесозаводске допустили к работам на оборудовании станочника, не прошедшего инструктаж.