Екатеринбуржец накопил 550 штрафов и лишился элитной иномарки

Автомобиль должника был объявлен в розыск, поскольку по месту регистрации собственника машины не было. Найти ее удалось в Екатеринбурге. В отношении иномарки составили акт описи и ареста имущества. Ее эвакуировали на специализированную стоянку. Если свердловчанин не оплатит штрафы в ближайшее время, машину передадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.