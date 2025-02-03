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Екатеринбуржец накопил 550 штрафов и лишился элитной иномарки

Житель Екатеринбурга лишился Mercedes 550 GL из-за нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Житель Екатеринбурга лишился элитной иномарки из-за 547 накопленных штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

— Собственник автомобиля Mercedes 550 GL не имеет прав на управление транспортными средствами. Поэтому передал машину родственнику, — рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Чаще всего житель уральской столицы превышал скоростной режим. Общая сумма накопленных штрафов превысила 650 тысяч рублей. В связи с тем, что они не были оплачены вовремя, накопилось еще 400 тысяч рублей исполнительского сбора.

Автомобиль должника был объявлен в розыск, поскольку по месту регистрации собственника машины не было. Найти ее удалось в Екатеринбурге. В отношении иномарки составили акт описи и ареста имущества. Ее эвакуировали на специализированную стоянку. Если свердловчанин не оплатит штрафы в ближайшее время, машину передадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.

ЖКХ