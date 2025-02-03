Омский суд отправил в СИЗО томича, который напал с ножами на попутчиков в поезде

Инцидент произошел ночью 30 января в поезде Томск — Адлер во время следования на участке между станциями Каргат и Барабинск в Новосибирской области. В тот день 68-летний томич потребовал, чтобы его попутчики — 84-летний мужчина и 54-летняя женщин — покинули купе. Когда они отказались выполнить его требование, он ударил их ножами. Пострадавших доставили в больницу.