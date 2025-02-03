Омский суд отправил в СИЗО томича, который напал с ножами на попутчиков в поезде

В Омске суд взял под стражу 68-летнего мужчину, который напал на попутчиков в купе поезда Томск — Адлер в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Инцидент произошел ночью 30 января в поезде Томск — Адлер во время следования на участке между станциями Каргат и Барабинск в Новосибирской области. В тот день 68-летний томич потребовал, чтобы его попутчики — 84-летний мужчина и 54-летняя женщин — покинули купе. Когда они отказались выполнить его требование, он ударил их ножами. Пострадавших доставили в больницу.
Куйбышевский районный суд поместил пенсионера под стражу по ходатайству следствия. В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и убийстве двух и более лиц из хулиганских убеждений.
Ранее мы сообщали, что в Омской области перед судом предстанет ОПГ из Тары, на счету которой разбои, угон и похищение людей. На скамье подсудимых окажутся организатор группировки и трое его сообщников, в частности двое братьев.