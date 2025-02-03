В Воронеже сгорела квартира в многоэтажке в Советском районе, пострадала женщина

Об этом ЧП в дежурную часть МЧС сообщили в 14.49. На место ЧП выезжали 12 сотрудников спасательного ведомства на трех пожарных машинах. Они вывели с верхних этажей трех человек, надев на них маски для предотвращения отравления дымом. Увезли в областную клиническую больницу № 1 50-летнюю женщину. Пожар ликвидировали в 15.02. Огонь повредил мебель на площади пять квадратных метров.