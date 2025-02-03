В Воронеже сгорела квартира в многоэтажке в Советском районе, пострадала женщина

Два пожара за сутки случились в Советском районе Воронежа. Первый случился в воскресенье, 2 февраля, в пятиэтажном доме № 79 на улице Домостроителей. Там загорелась двухкомнатная квартира на четвертом этаже.
Об этом ЧП в дежурную часть МЧС сообщили в 14.49. На место ЧП выезжали 12 сотрудников спасательного ведомства на трех пожарных машинах. Они вывели с верхних этажей трех человек, надев на них маски для предотвращения отравления дымом. Увезли в областную клиническую больницу № 1 50-летнюю женщину. Пожар ликвидировали в 15.02. Огонь повредил мебель на площади пять квадратных метров.
А ночью в понедельник, 3 февраля, на проспекте Патриотов загорелся гараж 15×15 метров. О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили в 02.06. На место ЧП выезжали 12 специалистов на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 02.21.
Пламя повредило облицовку фасада на площади 30 квадратных метров и крышу на площади 50 кв.м, а также строительный мусор в контейнере на площади 6 «квадратов». Также огонь причинил серьезные повреждения «Тойоте-Королле». Обгорели капот, фары, бампер и решетка на общей площади 1 кв.м. По оперативным данным, пострадавших на этом пожаре не было.
Причину обоих пожаров сейчас устанавливают.