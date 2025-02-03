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Девятнадцать пожарных тушили горящую СТО на Демьяна Бедного в Омске

Пожар произошел ранним утром.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром в понедельник, 3 февраля, в Омске горело здание СТО на улице Демьяна Бедного, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Пожар на станции техобслуживания произошел около 04:00. Пламя охватило здание на площади 150 кв.м. На месте работали 19 пожарных и пять единиц техник. Спасатели ликвидировали открытое горение в 04:43.

Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Крутой Горке при пожаре в квартире в пятиэтажном жилом доме погиб инвалид I группы.