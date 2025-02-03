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Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.

Источник: РИА "Новости"

«29-летняя мать троих малолетних детей с проживающим совместно 32-летним мужчиной с января 2022 года систематически избивали малышей, лишали их пищи, причиняя физические и психические страдания. Дети не посещали учреждения дошкольного образования, в связи с чем значительно отставали в развитии от своих сверстников», — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, издевательствам подвергались девочки 9 и 5 лет и шестилетний мальчик. При этом женщина является матерью всех троих детей, а мужчина — биологическим отцом двух младших.

Об издевательствах стало известно в июне прошлого года, когда старшая 9-летняя девочка после очередных побоев сумела выбежать в подъезд дома. Обнаружившие у несовершеннолетней травмы головы соседи вызвали полицию.

Женщина также обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, а мужчина — в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции, прибывших в квартиру.

Обвиняемые находятся под стражей, дети — под опекой родственницы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.