Били и лишали еды: пару из Севастополя будут судить за истязания детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе 29-летняя женщина и ее сожитель предстанут перед судом за систематическое истязание троих детей, которых они избивали и лишали пищи. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.