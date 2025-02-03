В Сызрани задержали беглеца из федерального розыска

В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских занервничал и попытался убежать. Погоня заняла немного времени: беглеца задержали и отправили в отдел полиции.
— Сотрудники полиции выяснили, что 34-летнего мужчину отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Но неплательщик не отправился к месту отбывания наказания, и его объявили в федеральный розыск. Сейчас мужчину уже передали инициаторам розыска.