Новые фракции мазута обнаружили на 19 участках берега Черного моря

Новые выбросы точечных фракций мазутазафиксировали на 19 участках берега Черного моря, сообщает пресс-служба МЧС России.
Всего специалисты на Кубани обследуют свыше 265 км береговой линии. С начала ликвидации ЧС в Краснодарском крае собрали и вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
В акватории Черного моря обследовали свыше 6,8 тыс. кв. км, обработали больше 52 тыс.кв. м. Также участники ликвидации ЧС использовали более 7 тыс. кг. сорбента.
Кроме того, сотрудники МЧС активно занимаются установкой защиты берега от шторма — укладывают полипропиленовые сети на искусственный вал.
Напомним, губернатор Кубани оценил разработки по ликвидации последствий ЧС. Рабочая группа, в которую вошли 40 ученых из ведущих научно-исследовательских центров региона, Москвы и Севастополя, внесла уже 84 предложения по очистке загрязненного песка. Среди них — абсорбирующая ткань, промышленная установка «Грохот» и механизированные сеялки.