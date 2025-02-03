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Новые фракции мазута обнаружили на 19 участках берега Черного моря

На Кубани продолжается ликвидация ЧС после выброса нефтепродуктов.

Источник: AP 2024

Новые выбросы точечных фракций мазутазафиксировали на 19 участках берега Черного моря, сообщает пресс-служба МЧС России.

Всего специалисты на Кубани обследуют свыше 265 км береговой линии. С начала ликвидации ЧС в Краснодарском крае собрали и вывезли более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

В акватории Черного моря обследовали свыше 6,8 тыс. кв. км, обработали больше 52 тыс.кв. м. Также участники ликвидации ЧС использовали более 7 тыс. кг. сорбента.

Кроме того, сотрудники МЧС активно занимаются установкой защиты берега от шторма — укладывают полипропиленовые сети на искусственный вал.

Напомним, губернатор Кубани оценил разработки по ликвидации последствий ЧС. Рабочая группа, в которую вошли 40 ученых из ведущих научно-исследовательских центров региона, Москвы и Севастополя, внесла уже 84 предложения по очистке загрязненного песка. Среди них — абсорбирующая ткань, промышленная установка «Грохот» и механизированные сеялки.

экология