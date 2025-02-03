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В Ростовской области за неделю при пожарах спасли 13 человек, есть погибшие

13 жителей Ростовской области спасли при пожарах за неделю, погибли шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

С 27 января по 2 февраля 2025 года в Ростовской области потушили 52 пожара, из которых несколько оказались смертельными. Об этом говорится в недельной сводке ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на 52 пожара, спасли 13 человек. Погибли шесть человек, в том числе один ребенок, — сообщили в МЧС.

Также за семь дней представители экстренного ведомства ликвидировали последствия 13 ДТП, при авариях были спасены пять человек. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

Жителям Дона напоминают: 3 по 7 февраля в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, порывистый ветер, возможно ухудшение видимости. В такую погоду нельзя стоять рядом с деревьями, столбами ЛЭП, рекламными щитами и витринами. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».