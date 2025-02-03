Экс-главу свердловского Минтранса отправили в колонию за взятку в особо крупном

Стоит отметить, что экс-глава свердловского Минтранса признал обвинения во взяточничестве. Сегодня в суд он пришел с большой сумкой вещей, а приговор выслушал без каких-либо эмоций. Старков хочет отправиться на СВО сразу после вынесения приговора. Также адвокаты обвиняемого заявили, что деньги, которые оцениваются следствием как полученная взятка, были потрачены на нужды участников специальной военной операции.