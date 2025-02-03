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В Башкирии Geely протаранила остановку

Водитель Toyota Crown, выезжая на главную дорогу, не пропустил автомобиль.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Стерлитамаке Geely протаранила остановку, сообщают в Госавтоинспекции Башкирии.

Утром 3 февраля возде дома на ул. Худайбедина, 73 водитель автомобиля Toyota Crown, выезжал с прилегающей территории. Он не пропустил Geely, который двигался по главной дороге. Из-за этого водитель второй машины потерял управление и совершил наезд на остановочный пункт.

Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.