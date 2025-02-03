В Башкирии Geely протаранила остановку

Утром 3 февраля возде дома на ул. Худайбедина, 73 водитель автомобиля Toyota Crown, выезжал с прилегающей территории. Он не пропустил Geely, который двигался по главной дороге. Из-за этого водитель второй машины потерял управление и совершил наезд на остановочный пункт.