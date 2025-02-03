Наркоконтроль задержал иностранца с 4 кг психотропов

Правоохранители установили, что мужчина работал на интернет-наркомаркет и ввозил в нашу страну крупные партии «товара». В его автомобиле при задержании в Минской области, а также в тайнике на территории Могилевской области обнаружено и изъято в сумме 4 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.