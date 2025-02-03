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Наркоконтроль задержал иностранца с 4 кг психотропов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Борисовского РУВД при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали с поличным 41-летнего иностранца. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Правоохранители установили, что мужчина работал на интернет-наркомаркет и ввозил в нашу страну крупные партии «товара». В его автомобиле при задержании в Минской области, а также в тайнике на территории Могилевской области обнаружено и изъято в сумме 4 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все факты преступной деятельности задержанного, а также иные участники схемы поставок запрещенных веществ.