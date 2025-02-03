Взрыв произошел в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве

Отмечается, что в доме № 77 были выбиты стекла. Известно как минимум о пяти пострадавших, среди которых мужчина и женщина. На место происшествия уже отправились несколько машин скорой помощи и оперативных служб, передает Telegram-канал Baza.
Источник «Вечерней Москвы» сообщил об одном погибшем под завалами.
11 января стало известно, что житель Москвы с ментальными проблемами взорвал здание жилищной инспекции в столичном районе Кунцево. Взрыв прогремел на Полоцкой улице. Местный житель закинул мощную петарду в окно инспекции, расположенной на первом этаже многоэтажки.