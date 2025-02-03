Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жуткий случай в Молдове: Мужчина облил бензином и поджёг дом, в котором находилась его старенькая мать — накануне они поссорились

Пламя потушили соседи, которые вызвали полицию и медицинскую бригаду.

Источник: Комсомольская правда

В Штефан-Водэ мужчина поджег дом, где остановилась его мать.

По данным источников pulsmedia.md, инцидент произошел в субботу, 1 февраля, в городе Ермоклия района Штефан-Водэ.

Жертвой оказалась 68-летняя женщина. Пострадавшая находилась в доме со своим 35-летним сыном, когда между ними вспыхнула ссора по причинам, которые следствие пока не установило.

После конфликта мужчина предположительно облил дом горючим раствором и поджег его. Сообщается, что пламя потушили соседи, которые также вызвали полицию и медицинскую бригаду.

Женщина была доставлена в больницу с ожогами рук и ног, а ее сын был задержан на 72 часа.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы ведут расследование с целью выяснения всех обстоятельств.

пожары