Мэрию Новосибирска заставили заплатить за нападение бездомных собак: пострадавшая хотела больше

«Взыскано с Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии г. Новосибирска в пользу С. компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.
При этом женщина подавала на большую сумму, но исковое заявление прокурора было удовлетворено частично. Так, в исковых требованиях по отношению к МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» суд отказал.
Напомним, ранее в Новосибирске произошел вопиющий случай — стая собак загрызла женщину в районе Хилокского рынка. На животных неоднократно жаловались жители в мэрию. В настоящий момент следственный комитет засекретил расследование уголовного дела по факту смерти сибирячки.