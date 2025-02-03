Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрию Новосибирска заставили заплатить за нападение бездомных собак: пострадавшая хотела больше

НОВОСИБИРСК, 3 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске произошел еще один случай нападения бездомной собаки на женщину. Инцидент случился в Калининском районе. Пострадавшая подала в суд и выиграла его. Теперь мэрия выплатит ей моральный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Источник: РИА "Новости"

«Взыскано с Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии г. Новосибирска в пользу С. компенсация морального вреда в размере 40 000 рублей», — говорится в сообщении.

При этом женщина подавала на большую сумму, но исковое заявление прокурора было удовлетворено частично. Так, в исковых требованиях по отношению к МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» суд отказал.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел вопиющий случай — стая собак загрызла женщину в районе Хилокского рынка. На животных неоднократно жаловались жители в мэрию. В настоящий момент следственный комитет засекретил расследование уголовного дела по факту смерти сибирячки.

здоровье