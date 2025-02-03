Мэрию Новосибирска заставили заплатить за нападение бездомных собак: пострадавшая хотела больше

НОВОСИБИРСК, 3 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске произошел еще один случай нападения бездомной собаки на женщину. Инцидент случился в Калининском районе. Пострадавшая подала в суд и выиграла его. Теперь мэрия выплатит ей моральный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе судов.