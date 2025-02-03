В Башкирии монтажник погиб, упав с лестницы

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ноябре прошлого года сотрудники данной организации-подрядчика выполняли на территории производственной площадки заказчика (ООО «РемЭнергоМонтаж» Салавата) осмотр вентилятора системы дымоудаления для последующего ремонта. Во время работы монтажник упал с лестницы-стремянки с высоты около 1,5 м на спину и ударился головой. Пострадавшего доставили в больницу города Салавата, где через два дня он скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина при падении получил одну из тяжелейших черепно-мозговых травм — перелом основания черепа.
Гострудинспекция установила, что стремянка, с помощью которой монтажник разбирал подвесной потолок и осматривал соединения вентилятора и воздуховода, была исправна, на её концах имелись массивные обрезиненные башмаки для предотвращения скольжения. На территорию ООО «РЭМ» пострадавший зашёл в защитной каске, однако в момент происшествия её на монтажнике не было. Помимо требования находиться на объекте в каске, при выполнении работ на лестнице работнику запрещается тянуться и дотягиваться до чего-либо, вставать на «носочки» вместо того, чтобы спуститься и переставить лестницу в удобное положение.
«К смертельному несчастному привели неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля за ходом их выполнения и соблюдением трудовой дисциплины, а также недостатки в подготовке работников по охране труда — пострадавшему не был проведён вводный инструктаж», — прокомментировала причины произошедшего руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.
Материалы расследования передали в следственные органы.