В Башкирии монтажник погиб, упав с лестницы

Гострудинспекция установила, что стремянка, с помощью которой монтажник разбирал подвесной потолок и осматривал соединения вентилятора и воздуховода, была исправна, на её концах имелись массивные обрезиненные башмаки для предотвращения скольжения. На территорию ООО «РЭМ» пострадавший зашёл в защитной каске, однако в момент происшествия её на монтажнике не было. Помимо требования находиться на объекте в каске, при выполнении работ на лестнице работнику запрещается тянуться и дотягиваться до чего-либо, вставать на «носочки» вместо того, чтобы спуститься и переставить лестницу в удобное положение.