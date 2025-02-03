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ТАСС: в Москве в ЖК «Алые паруса» из-за взрыва погиб человек

В оперативных службах сообщили, что пострадали четверо.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В холле первого этажа ЖХ “Алые паруса” произошел хлопок. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало», — сказал собеседник агентства.

В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По информации оперативных служб, обрушений не будет.

По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены.

В новость были внесены изменения (10:18 мск) — обновлена информация о числе пострадавших.