ТАСС: в Москве в ЖК «Алые паруса» из-за взрыва погиб человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В холле первого этажа ЖХ “Алые паруса” произошел хлопок. Повреждено остекление и гипсокартонный потолок. Пожара не последовало», — сказал собеседник агентства.
В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения.
По информации оперативных служб, обрушений не будет.
По предварительным результатам осмотра дома, несущие конструкции не повреждены.
В новость были внесены изменения (10:18 мск) — обновлена информация о числе пострадавших.